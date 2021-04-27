Zeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’

Zeynep Erol, 25’inci galeri yılını ve 32’inci sanat yılını ‘Rüya Zamanı’ adını taşıyan özel bir sergi ile kutluyor. Tasarımlarını her zaman kendi iç yolculuğu ile yaşam felsefesini birleştiren sanatçı, yeni sergisiyle sadece tasarım sunmuyor aynı zamanda Avustralya’nın dokusunu da bizimle paylaşıyor.

Zeynep Erol

Sanatçı Zeynep Erol’un 36. sergisi olma özelliğini taşıyan Rüya Zamanı, tasarımcının Avustralya gezisinden etkilendiği hayvan, toprak, su ve kıtanın kadim topluluğu Aborjinleri konu alarak gerçekleştirdi. 130 farklı takı ve 2 heykelden oluşan bu sergide Erol, Brisbane şehrine yakın Naoussa sahillerinden topladığı deniz kabuklarını ve yine Avustralya’da tükenmekte olan ve uğurlu geldiklerine inanılan zebra taşlarını altın, gümüş, pırlanta, yakut, yeşim taşı ve elmaslarla işledi.

Erol, 600 milyon yıl önce Pre-cambrian dönemine ait olan Kuzeybatı Avustralya’da bulunan Zebra taşları ve urların uğur getirdiği inancı olduğunu söylüyor. Sanatçı sergisiyle ilgili “İnsanın doğadan ayrışmadan hatta onu takip ederek, saygı duyarak, adım adım tabiatla beraber yürüyerek, konuşmadan birbirini anladığı, bütünleştiği kolektif bilincin en güzel örneği olan toprakların, Aborjinlerin hikayesi bu. Onlar, yaşamlarından feyz almamız gereken bilgeliğin ve dinginliğin yaratıcıları. 20 günlük Avustralya gezimin en anlamlı bölümü olan, kadim toprak ve kutsal kayalığın yeri Uluru ve Kata Tjuta ve yine uçsuz bucaksız sahil ve pasifik okyanusu ile Naoussa’dan çok etkilendim. Toprak ve çölden gelen yaradılışla denizden gelenin birleştiği bir sergi yaratmak istedim. Avustralya kıtasının hayvanlarına ve kadim insanlarına minnet ve saygımı sunmak boynumun borcu oldu. İnma seremonilerinden topraklanmaya, rüya zamanına bir yolculuk bu” diyor.

Rüya Zamanı sergisi 15 Mayıs’a kadar Zeynep Erol Atölye’de ziyaret edilebiliyor.