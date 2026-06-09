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        Haberler Spor Tenis Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi

        Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda 2. tura yükseldi

        Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Zeynep Sönmez, adını 2. tura yazdırdı!

        Rosmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde yer alan milli raket Zeynep Sönmez, ABD'li Katie Volynets'i 2-1 yenerek 2. tura çıktı.

        Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, çim kort sezonunu Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvayla açtı. Zeynep, ilk turda klasmanın 101 numarası Volynets ile karşılaştı.

        24 yaşındaki Zeynep, korttan 2-1 (6-3, 2-6, 6-3) galip ayrılarak WTA 250 düzeyindeki organizasyonda tur atladı.

        Milli tenisçi, 2. turda Anastasia Potapova-Suzan Lamens maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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