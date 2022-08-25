Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Cansel Elçin, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte Bebek'teki bir etkinlikte görüntülendi. Eşini havuzbaşında poz verirken çeken Elçin, "Ben sosyal medyayı sevmiyordum ama artık sevdiğim gibi kullanmaya başladım. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. Birlikte keyif alarak bazı şeyleri yapıyoruz." dedi.