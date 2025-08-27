Zeynep, yeni bir Narin olayı mı?

Ailesi tarafından kayalıklardan düşerek öldüğü iddia edilen Zeynep’in ölümünde şüpheler olduğu öne sürülüyor. Didem Arslan Yılmaz da yayınlarında bu soru işaretlerinin üzerine gidiyor.

VAZGEÇME EKİBİ O KÖYDE ÇOK ÖNEMLİ ÇEKİMLER YAPTI

Ekip, Zeynep’in ölü olarak bulunduğu dere yatağında, köyde ve güzergahta çekimler yaptı. Didem Arslan Yılmaz canlı bağlantılar yaparak olayı takip etmeye devam ediyor. Zeynep’in şu anda sadece ön otopsi raporu çıktı. Ana raporun çıkması bekleniyor.

ZEYNEP’İN KUZENİ CANLI YAYINDA

Yayına ölen küçük Zeynep’in kuzeni bağlanırken, anne ve babanın açıklamaları ve davranışlarındaki çelişkiler için “Onların iletişimi zayıf” dedi.