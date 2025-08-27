Zeynep, yeni bir Narin olayı mı?
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 6. sezonuyla da merakla takip edilmeye devam ediyor. Yeni sezonun yeni konularından "Mardinli Zeynep'in şüpheli ölümü" konusu Türkiye gündeminde derin bir yer etti
Ailesi tarafından kayalıklardan düşerek öldüğü iddia edilen Zeynep’in ölümünde şüpheler olduğu öne sürülüyor. Didem Arslan Yılmaz da yayınlarında bu soru işaretlerinin üzerine gidiyor.
VAZGEÇME EKİBİ O KÖYDE ÇOK ÖNEMLİ ÇEKİMLER YAPTI
Ekip, Zeynep’in ölü olarak bulunduğu dere yatağında, köyde ve güzergahta çekimler yaptı. Didem Arslan Yılmaz canlı bağlantılar yaparak olayı takip etmeye devam ediyor. Zeynep’in şu anda sadece ön otopsi raporu çıktı. Ana raporun çıkması bekleniyor.
ZEYNEP’İN KUZENİ CANLI YAYINDA
Yayına ölen küçük Zeynep’in kuzeni bağlanırken, anne ve babanın açıklamaları ve davranışlarındaki çelişkiler için “Onların iletişimi zayıf” dedi.