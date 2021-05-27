Zeytinburnu'nda dört katlı binada yangın: 1 ölü 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, Telsiz Mahallesi 85/14. Sokak'taki 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan dolayı evde mahsur kalan Rıfat E, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; yoğun dumandan etkilenen Rıfat E, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.