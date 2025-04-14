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        Zeytinlikte ayı saldırdı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlikte ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Şaban Özçelik yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:14 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:14
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        Zeytinlikte ayı saldırdı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesi Pulakes mevkisindeki zeytinlikte, ağaçları budayan Şaban Özçelik, ayı saldırısı sonucu omzundan ve ayağından yaralandı.

        Motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmayı başaran Özçelik, kendisini yolda gören komşusu tarafından kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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