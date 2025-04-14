Zeytinlikte ayı saldırdı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlikte ayı saldırısına uğrayan 67 yaşındaki Şaban Özçelik yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesi Pulakes mevkisindeki zeytinlikte, ağaçları budayan Şaban Özçelik, ayı saldırısı sonucu omzundan ve ayağından yaralandı.
Motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmayı başaran Özçelik, kendisini yolda gören komşusu tarafından kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Özçelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.