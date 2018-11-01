Münir Aşık'ın kaleme aldığı Zihnime Düşenler, raflardaki yerini aldı.

"Daha insanca yaşayabilmek adına, iyiler ve iyilikleri çoğaltabilmek adına, parçaları birleştirip bütünü tamamlayabilmek adına, Yaratan aşkını birbirimize aşılayabilmek adına, bir kez daha hoş geldik dünyaya, bir kez daha hoş geldik daha yaşanılası bir hayata." diyen Münir Aşık, kitabında hayata ve dünyaya hangi pencereden ve nasıl baktığını okuyucularıyla paylaşıyor.

"Bu bilgilerin bazılarını yaşamdan, bazılarını başkalarının yaşamlarından bazılarını da gezip görerek edindim. Geriye kalanlar için ise ben hiçbir şey yapmadım onlar adeta kendiliğinden zihnime düştüler." sözleriyle kitabını anlatan Aşık, hayatta elde ettiği deneyimleri kaleme aldı.

Yaşam, gelecek, siyaset, kadın-erkek ilişkileri, aşk, ölüm; kısacası hayat üzerine derinlikli bir sohbete hazırsanız, bu kitap tam size göre...

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