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        Haberler Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Zimbru - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Zimbru FB maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Fenerbahçe Konferans Ligi maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Zimbru - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Zimbru - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Moldova'nın Zimbru ekibiyle karşı karşıya geliyor. İstanbul'daki ilk maçta sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler mücadeleye büyük bir avantajla çıkıyor. Fenerbahçe-Zimbru eşleşmesinde tur atlayacak taraf, Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:23
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        STAT: Zimbru Stadyumu

        HAKEM: Rob Harvey

        SAAT: 20.30

        YAYIN: S Sport Plus

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

        Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi

        Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, rövanş öncesi tur için avantajlı bir skora elde etti.

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        Sarı-lacivertliler, bu maçta tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange - Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        AVRUPA'DAKİ 256. MAÇ

        Fenerbahçe, Zimbru karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 256. mücadelesine çıkıyor.

        Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta Moldova ekibini yenerek Avrupa kupalarındaki 96. galibiyetine imza attı. Geride kalan 255 mücadelede 104 mağlubiyet ve 55 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 331 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

        EKSİKLER

        Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Emre Mor kadroda bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Rodrigo Becao, Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de bu maçta forma giyemiyor.

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