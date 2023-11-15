Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman? Başvurular bitti! Sınav tarihi ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman? Başvurular bitti! Sınav tarihi ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası bünyesinde çalışmak üzere; müfettiş, uzman yardımcısı ve 250 servis personeli alımı yapılacak. Toplamda 577 perosnel alımı için başvuru süreci 24 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

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ZİRAAT BANKASI 577 PERSONEL ALINACAK?

Ziraat Bankası'na 15 müfettiş yardımcısı ve 150 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 165; Ziraat Katılım'a ise 12 müfettiş yardımcısı, 150 uzman yardımcısı ve 250 servis görevlisi olmak üzere toplamda 412 personel alımı yapılacak.