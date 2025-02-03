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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:03
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        Kupada hakemler açıklandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 2. haftasında 4 Şubat Salı günü (yarın) oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre yarınki

        4 mücadelenin hakemleri şu şekilde:

        13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor: Davut Dakul Çelik

        15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK: Melih Kurt

        18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor: Gürcan Hasova

        20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor: Ozan Ergün

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