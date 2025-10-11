Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' yayınlanan yeni bölümüyle reytinglerde zirvedeki yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 12:36 Güncelleme: 11.10.2025 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dün akşam yayınlanan nefes kesen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 6.55 izlenme oranı 20.09 izlenme payı, AB grubunda 5.08 izlenme oranı, 16.36 izlenme payı alarak birinci oldu. Total’de ise 6.03 izlenme oranı, 16.09 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni aldı.

        REKLAM

        ÖMER, KIVILCIM’A TÜM GERÇEKLERİ ANLATTI

        108'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Dizinin dün akşam yayınlanan 108. bölümünde; yurt dışında okuyan Çimen’in ailesine sürpriz yaparak yeni doğan kardeşi Kemal’i görmeye gelmesi ailesini sevince boğdu.

        Çimen ailesine sürpriz yaptı;

        Asil, Işıl’ı tehdit eden kişi İdris’e ulaşınca Işıl’ın Pembe’nin katili olduğunu öğrendi. Eline büyük bir koz geçiren Asil’in planı merak konusu olurken Işıl, tehdit aldığı kişinin Mustafa olduğunu düşünerek onun köşkün müştemilatına yerleşmesine izin verdi.

        Asil’in Işıl’ı korkutan oyunu;

        Geçmişte yaşananları hatırlayamadığını söyleyen Mustafa’nın ise köşke adım attığında, kana buladığı beyaz geceyi hatırlaması akıllarda soru işareti bıraktı.

        REKLAM

        Mustafa kanlı geceyi hatırladı;

        Kıvılcım, Doğa, Işıl ve Çimen’in, ünlü sanatçı Bengü’nün şarkılarıyla eğlendiği gece gezmesi bölümün keyifli anlarına sahne oldu.

        Kızlar gecesi;

        Kıvılcım ve oğlunu bırakamayan Ömer, aldığı kararı Hakan’a açıklayarak izleyenleri şoke etti. Ömer, Hakan’a Furkan’ın hapishaneden çıkması için olay gecesi oğlunu gördüğünü söyleyerek mahkemede yalan beyan verecebileceğini söyledi. Nilgün’ün, Kıvılcım izin verirse Ömer’in şahit olmasını kabul edebileceğini söylemesi üzerine olayların seyri değiştirdi. Bölümün final sahnesinde Ömer, Kıvılcım şahit olmasına onay vermeyince “O gece Yeşim’e ben çarptım” diyerek gerçeği itiraf etti. Kıvılcım’ın şoke olduğu bölümün final sahnesinin ardından yaşanacaklar merak konusu oldu.

        REKLAM

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        KIVILCIM’DAN, ÖMER’E: BU SIRRI SONSUZA KADAR ARAMIZDA SAKLAYACAĞIZ

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Kıvılcım gözyaşları içinde Ömer’in şahitliğini kabul etmezken, Çimen’in sosyal medya paylaşımları Doğa ve Fatih arasında tartışma konusu oluyor. Işıl’ın müştemilatta delil ararken Mustafa’ya yakalandığı tanıtımda Sönmez’in “İlahi adalet tecelli eder, 20 sene sonra evlatlarından çıkar“ sözleri yankı uyandırıyor. Doğa’nın yaşanan tartışmayla köşkü terk etmek istediği tanıtımın final sahnesine Kıvılcım’ın, Ömer’e “Bu sırrı sonsuza kadar aramızda saklayacağız” açıklaması damga vuruyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 109'uncu bölüm tanıtımı;

        Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti her Cuma saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #resim#1302373#

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Trump duyurdu: Çin'e yüzde 100 vergi
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        İki işte çalışanın emekli aylığı artar
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler
        Kampanyası yüzde 90'a ulaşan SMA'lı Esma için kritik günler