Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 oy ile kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de yapılan yemin töreninin ardından yeni sistem resmen başladı. 703 numaralı KHK ile yeni sisteme geçilen bakanlıklarda yeni görevlerde belli oldu. Bu kapsamda yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu. Peki, Ziya Selçuk kimdir? İşte yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkında merak edilenler...

ZİYA SELÇUK KİMDİR?

Ziya Selçuk, 01 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri alanında lisansını tamamlayan Selçuk aynı üniversitede 1985 yılında Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Gelişim Psikoloşisi) alanında yüksek lisans yapmıştır. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora yapmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında Özel Maya Okullarının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003-2006 yılları arasında Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyeliği, Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Yaklaşık 20 yıl Gazi Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Ziya Selçuk, hâlen kuruluşunda katkı sağladığı TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda, TEDMEM adlı eğitim siyaseti düşünce kuruluşunun direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

Rehberlik, davranış gözlemi, iletişim, gelişim, öğrenme konularında kitapları ve yüzlerce makalesi bulunan Ziya Selçuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

KİTAPLARI

İnsan İlişkilerinde Kendini Açma. Vadi Yayıncılık, Ankara, 1995.

Gelişim ve Öğrenme. Nobel yayıncılık. Ankara, 1998

Okul Deneyimi ve Uygulama. Nobel Yayıncılık. Ankara: 1998

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. Pegem, Ankara 2000

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları. Pegem. Ankara. 2000.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN İLK DEĞERLENDİRME

Selçuk, Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde görev almasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yepyeni bir heyecanla yepyeni bir hizmetin hep birlikte, bir ortak dil üzerinden inşa edilmesinin peşindeyiz." diye konuştu.

Ziya Selçuk, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Bunun ne kadar zor bir görev olduğunun farkındayız. Bu zor görevin de şahsi bir mesele olmadığının, bireysel bir iş olmadığının, bunun bir ekip işi olduğunun, bunun bir millet ödevi olduğunun farkındayız. Dolayısıyla bizim önümüzde çok uzun ve zorlu bir yol var ve bunun için bilimin, aklın ışığında elimizden gelen bütün gayreti ekibimizle göstereceğiz."