Milyonlarca öğrenci ve aile yüz yüze eğitimi iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim ve öğretim yılında okulların açılacağı tarih...

2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 6 Eylül 2021'de yüz yüze eğitime başlayacak.

Bakan Selçuk uzaktan eğitim ile ilgili "Keşke kapatmasaydık ama bu siyasi karar olmanın ötesinde toplumumuzdaki yaşama biçimi, düğün, ziyaret, bayram, toplu taşıma araçları bütün buralarda her ülke insanının yaşama kültürü var. Vaka sayılarına ilişkin gördüğümüz tablolar tıp insanların somut kanıtların ortaya koyduğu tablolar. Milli Eğitim Bakanlığı 'önce sağlık' der. Öyle bir risk olmasa ben okulu niye kapatayım? Aşılamayla ilgili Allah'a şükür müthiş bir aşama kaydediyoruz, hızlı gidiyoruz. Yeni dalgalar, varyantlar ortaya çıkmazsa bu süreci çok rahat yönetiriz. Bilim insanları 'risk var' dediğinde 'hayır okulları açık tutmak istiyoruz, siyasal karar budur' deme hakkımız yok." dedi.