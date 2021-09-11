Ziynet Sali: İçimde garip bir heyecan var

"İçimde garip bir heyecan var" 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Ziynet Sali, 18 Eylül'de vereceği konser öncesi provada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pandemi dolayısıyla yaklaşık bir buçuk senedir sevenlerinden ayrı kaldığını vurgulayan Sali, "Şimdi sahnelere geri döndük. Mutluyum. İçimde garip bir heyecan var. Vadi Açıkhava'da bu yılki ilk konserime çıkacağım." dedi.

Elinde altın rengi mikrofonuyla dikkat çeken Ziynet Sali, "Her kıyafetinize göre özel tasarlanmış mikrofonunuz olduğu doğru mu?" sorusuna, "Bir altın, bir gümüş, bir siyah ve bir de beyaz mikrofonum var. Bir ara buna çok ilgi duymuştum ama şarkı söyleyemedikten sonra mikrofon sayısının bir önemi yok. Benim için fark etmez, her mikrofonla şarkı söylerim." ifadelerini kullandı.

YURT DIŞI MARATONU BAŞLIYOR

"Yurt dışı konserleriniz olacak mı? Bir takvim belirlendi mi?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Yurt dışından çok fazla teklif geliyor ama bazı ülkelerde karantina süreci devam ediyor. Bu yüzden Amerika ve İngiltere'deki konserler ertelendi. Bir aksilik çıkmazsa 8 Ekim'de Paris'te konserimiz var." şeklinde konuştu.

'YAŞAM ÇİÇEĞİ' 100 MİLYONU GEÇTİ

'Yaşam Çiçeği' albümünün çok beğenildiği kendisine hatırlatılan Sali, "Her şey çok güzel gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Spotify'da 100 milyonun üzerinde dinlenme aldı. Bu sevincinizi 18 Eylül'de sevenlerimize yaşatacağız. Hepinizi bekliyorum, çok eğleneceğiz." dedi.