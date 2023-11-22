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        Zonguldak Ereğli'de okullar 2 gün tatil

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 23:55 Güncelleme: 22.11.2023 - 23:55
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        Zonguldak Ereğli'de okullar 2 gün tatil
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        Ereğli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına sonrası bölgedeki bazı okullarda eğitime 2 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

        Olumsuz hava şartlarının sebep olduğu durumdan dolayı, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gülüç Emin Ayhan Ortaokulu, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu ve Kavaklık İlkokulu’nda eğitim ve öğretime 23 Kasım 2023 Perşembe ve 24 Kasım 2023 Cuma günleri ara verilmesine karar verildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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