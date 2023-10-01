Konsere giden rap şarkıcılarının içinde bulunduğu minibüs kaza yaptı: 7 yaralı (2)

'BİRANDAKENDİMİZİ ASFALTTA BULDUK'

Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde, rap şarkıcıları 'Canbay' ve 'Wolker' olarak bilinen Vahap Canbay ile Umut Bolat'ın da bulunduğu minibüsle kazada yaralanan 7 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastane çıkışında açıklama yapan Umut Bolat, "Bir anda uyandığımızda kendimizi asfaltta gördük. Camdan çıkmışım, nasıl oldu anlamadık. Hastanede gözümüzü açtık. Buna da şükür diyelim, kırıklarla atlattık" dedi.

'UCUZ ATLATTIK'

Diyarbakır'dan Zonguldak'a konser için geldiklerini belirten Vahap Canbay ise "Benim son hatırladığım şey arabaya bindim ve uyudum. Sonra takla atmışız, verilmiş sadakamız varmış. Tüm sevenlerimize de buradan duyuralım, durumumuz iyi. Allah'a çok şükür bir şey olmadı. Ucuz atlattık" diye konuştu.