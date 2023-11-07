Zonguldak'ta Sarıkamış deniz şehitleri anıldı ZONGULDAK´ınEreğli ilçesinden 7 Kasım 1914´te Kafkas Cephesi´ne yardım götürmek için denize açılan ve Rus donanması tarafından batırılan 3 gemideki 221 şehit mürettebat için tören düzenlendi.

ZONGULDAK´ınEreğli ilçesinden 7 Kasım 1914´te Kafkas Cephesi´ne yardım götürmek için denize açılan ve Rus donanması tarafından batırılan 3 gemideki 221 şehit mürettebat için tören düzenlendi.

Ereğli ilçesinden 1914 yılında Kafkas Cephesi´ndeki Sarıkamış´a erzak götürmek için denize açılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemileri Rus donanması tarafından batırıldı. Gemilerdeki 221 mürettebat ise şehit oldu. Sarıkamış Deniz Şehitleri olarak tarihe geçen olayın yıl dönümünde hayatını kaybedenler için ilçede Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı´nda anma töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Metin Ataç, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Platform Başkanı Ümit Kabay, platform üyeleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkanın yanı sıra öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİ

Sarıkamış Harekatına katılmış askerlerin üniformalarından giyen öğrenciler, protokol ile birlikte Bozhane mevkisinden anıt önüne kadar yürüdü. Anıta çelenk konuldu.

SÖNMEZ: DONANMAMIZ VAR OLSUN, YAŞASIN CUMHURİYET!

Törende konuşan Sarıkamış Platformu Onur Kurulu Üyesi ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Sarıkamış Meydan Muharebesinin Karadeniz´e kaydığını hepimiz kabul edelim lütfen. Donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz. İyi ki donanmamız var. Bu yıl Deniz Harp Okulunun 250. yıl dönümü kutlu olsun. Bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve onların arkadaşlarına Kuvâ-yi Milliye şehitlerine tüm kurtuluş savaşı şehitlerine şükranlarımı arz ediyorum. Donanmamız var olsun. Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Şehit mürettebatın anısına, ilçe protokolü tarafından Deniz Kuvvetleri´ne bağlı TCG Barbaros Gemisiyle, çatışmanın yaşandığı bölgede denize çelenk bırakıldı.