Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı. Göçü altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.