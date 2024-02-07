Bakan Bayraktar: Afetlerde madencilerimizi daha kurumsal bir yapı içerisinde göreceğiz (2)

ZİYARETLERDEBULUNDU

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessesesi'nde eksi 170 kotunda maden işçileri ile öğlen yemeği yiyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha sonra Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Bayraktar'ı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Sendikadaki görüşmenin ardından Bakan Bayraktar, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf gezisi sırasında Bakan Bayraktar´a uzun namlulu tüfekli koruma ekibi de eşlik etti.

VATANDAŞTAN BAKAN´A: KAÇAK OCAKLAR KAPATILSIN

Gazipaşa Caddesi'nde Bakan Bayraktar ile selamlaşan bir kadın, "Ne olursunuz Bakanım Allah aşkına bizim madencilerimize bir çözüm bulun. Gerçekten şirketler olsun, kaçak ocaklar olsun. Öncelikle kaçak ocaklar kapatılsın. Şirket ocakları da haklarını versin." dedi. Bakan Bayraktar ise "Denetliyoruz, kaçak ocakları." cevabını verdi.

Zonguldak Valiliğini de ziyaret eden Bakan Bayraktar daha sonra kentten ayrıldı.