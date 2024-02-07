Zonguldak'ta yaşamını yitiren adliye personeli için tören düzenlendi

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılan Kalaycı'nın cenazesi memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesine gönderildi.

Törene, Kalaycı'nın aile ve yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

Kalaycı için görev yaptığı adliye önünde tören düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.

Boğaz ağrısı şikayetiyle önceki gün ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Oğuzhan Kalaycı'nın (30), serum tedavisi gördüğü sırada kalbi durdu. Hayata döndürülerek Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden savcılık katibi için görev yaptığı Karadeniz Ereğli Adliyesi önünde tören düzenlendi.

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