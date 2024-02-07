Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta yaşamını yitiren adliye personeli için tören düzenlendi

        Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden savcılık katibi için görev yaptığı Karadeniz Ereğli Adliyesi önünde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta yaşamını yitiren adliye personeli için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden savcılık katibi için görev yaptığı Karadeniz Ereğli Adliyesi önünde tören düzenlendi.

        Boğaz ağrısı şikayetiyle önceki gün ilçedeki özel bir hastaneye başvuran Oğuzhan Kalaycı'nın (30), serum tedavisi gördüğü sırada kalbi durdu. Hayata döndürülerek Zonguldak Bülent Ecevit Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalaycı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kalaycı için görev yaptığı adliye önünde tören düzenlendi. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.

        Törene, Kalaycı'nın aile ve yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, adliye personeli ve avukatlar katıldı.

        Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılan Kalaycı'nın cenazesi memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediy...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları devam ediy...
        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi toplandı
        Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi toplandı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta, dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta, dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci günü...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci günü...
        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu irtibat ofisi açıldı
        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu irtibat ofisi açıldı