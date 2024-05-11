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        Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde markette çalışan Mustafa Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:40
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        Kolunu kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
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        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde markette çalışan Mustafa Ç. (23) sağ kolunu kıyma makinesine kaptırdı. Ekipler, müdahalelerine rağmen kolunu kurtaramadıkları Mustafa Ç.’yi kıyma makinesiyle hastaneye kaldırdı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Kilimli ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir markette meydana geldi. Mustafa Ç., kıyma çekerken sağ kolunu makineye kaptırdı. Kolu makineye sıkışan Mustafa Ç.’nin mesai arkadaşları sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler Mustafa Ç.’ye acı çekmemesi için narkoz vererek 2 saat boyunca kolunu kıyma makinesinden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Mustafa Ç.’nin kolunun dirseğe kadar makineye girdiği öğrenildi. Sedyeye, kıyma makinesi ile birlikte alınan Mustafa Ç., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

        Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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