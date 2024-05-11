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        Haberler BBC Dünya İngiltere'de 80'li yaşlarındaki iki kadın, Magna Carta'nın tutulduğu camı kırarak iklim politikalarını protesto etti

        İngiltere'de 80'li yaşlarındaki iki kadın, Magna Carta'nın tutulduğu camı kırarak iklim politikalarını protesto etti

        İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Birleşik Krallık milli kütüphanesi British Library'de 82 ve 85 yaşlarındaki iki kadın, iklim değişikliğiyle ilgili hükümeti protesto etmek için eylem yaptı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 11.05.2024 - 17:34 Güncelleme: 11.05.2024 - 17:34
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        Bristol kentinden 82 yaşındaki Sue Parfitt ile Swansea'den 85 yaşındaki Judith Bruce, tarihi Magna Carta belgesinin bulunduğu camı kırmaya girişti.

        Eylemlerinde çekiç ve keski kullanan iki kadın, kütüphane görevlilerinin müdahale etmesiyle durduruldu.

        "Hükümet yasaları çiğniyor"

        Eylemciler daha sonra ellerindeki dövizleri tutarak protestolarına devam etti. Bir dövizde, "Hükümet yasayı çiğniyor" yazıyor.

        Eylemcilerin 20 Haziran'da eylemlerinden dolayı mahkemeye çıkması bekleniyor.

        British Library'den yapılan açıklamada, Magna Carta belgesinin olduğu camda ufak çaplı hasar görüldüğü, kurumun güvenlik görevlilerinin olaya müdahale ederek hasarı engellediği söylendi.

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        Magna Carta'nın zarar görmediği de eklendi.

        Olayın ardından kütüphanedeki galeri bir süreliğine ziyarete kapatıldı.

        Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı kampanya grubu, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve hükümeti adım atmaya zorlamak amacıyla müzelerde bir süredir eylemler yapıyor.

        Just Stop Oil grubunun taktikleri, Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) ve Insulate Britain (Britanya'yı Yalıtın) hareketlerine benzer şekilde taleplerini kamusal alanda daha görünür kılmak için "şiddet içermeyen sivil itaatsizlik eylemleri" düzenlemek üzerine kurulu.

        Magna Carta nedir?

        "Büyük Sözleşme" anlamına gelen Magna Carta, 13. yüzyılda imzalanmış bir İngiliz belgesi.

        Magna Carta, temel hakları sıralayan ve "Kral dahil kimsenin yasanın üzerinde olmadığı" ilkesine yer veren en önemli belge olarak kabul ediliyor.

        Bu belge ile İngiltere kralının yetkileri ilk kez kısıtlandı ve derebeylere bazı haklar tanındı. Magna Carta, günümüzdeki anayasal düzene uzanan sürecin en önemli basamaklarından birisi.

        Bu yönüyle Amerikan Anayasası'na ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne de ilham oldu.

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