Zonguldak'a şehit ateşi düştü

Ovacık ilçesinde görev esnasında uçuruma devrilen zırhlı araçta bulunan 5 jandarmadan 4'ü şehit oldu, 1'i yaralı olarak kurtarıldı. Şehitlerden Zonguldaklı Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun acı haberi, Ereğli ilçesi Ormanlı beldesindeki baba ocağına ulaştı. Eve Türk bayrakları asılırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun Gülcan Eroğlu ile 4 yıldır evli olduğu, 5 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

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