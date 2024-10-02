Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta yıllık yağış miktarının çeyreği 2 günde yağdı

        ZONGULDAK'a yıllık yağış miktarının 4'te 1'i kadar yağmur, 2 günde yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:47 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta yıllık yağış miktarının çeyreği 2 günde yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK’a yıllık yağış miktarının 4’te 1’i kadar yağmur, 2 günde yağdı. Kentte heyelanlar ve su taşkınları yaşandı. Kozlu Limanı’nda deniz karaya kadar yükseldi, dalgalar nedeniyle bazı balıkçı kayıkları battı. AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak’ın yıllık yağış miktarının metrekareye 1210 kilogram olduğunu, son 48 saatte ise 300 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

        Kentte 2 gündür süren yağmur, merkez ilçede metrekareye 285,4, Kozlu ilçesinde 298,4 kilogram yağış bıraktı. Kent genelinde su taşkınları ve heyelanlar yaşandı. Kozlu Limanı’nda su seviyesi yağışın etkisiyle yükseldi. Deniz liman içinde karayla birleşti, bazı balıkçı kayıkları hasar görürken, bir kısmı ise battı. Dalgalarla gelen çöpler ise liman içine ve balıkçı çekeklerinde birikti. Zonguldak sahilinde de denizden gelen çöplükler, kötü görüntü oluşturdu. Balıkçılar ve ekipler temizlik çalışması başlattı. Kozlu Su Sporları binası ise geceki dalgalardan etkilendi, binada hasar oluştu. Mithatpaşa Mahallesi Dağyolu Sokak'ta ise heyelan ve yolda göçük oluştu. Ekipler, heyelanı temizlemek için çalışma yaptı.

        Ereğli ilçesinde ise Organize Sanayi Bölgesi’nin bulunduğu Hamzafakıhlı Mahallesi’ndeki heyelan anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

        AFAD BAŞKANI MEMİŞ, AÇIKLAMA YAPTI

        Kente gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, 112 binasındaki kriz masasında durum değerlendirmesi yaptı. Karadeniz’deki derelerde DSİ ve AFAD iş birliğinde nisan ayında risk azaltma ve ıslah projesine başlandığını ve en riskli 14 kente 111 iş makinesi gönderdiklerini belirten Memiş, "14 ilimizde 250 kilometrelik alanda, 220 bin 659 kamyon seferine denk gelen 3 milyon 309 bin 885 metreküp hacminde dere ıslahı gerçekleştirilmiş oldu. Zonguldak'ta ise 8 iş makinesi ile 32 dere ve 100’ün üzerindeki lokasyonda ıslah çalışmalarına devam edildi. İl genelinde etkilenen bölgelerde acil müdahalede bulunmak maksadıyla yaklaşık 777 personel, 203 araç, 37 iş makinesi, 29 motopomp ile 112 Çağrı Merkezi'ne gelen 184 ihbara anında müdahale edildi" dedi.

        '68 EV GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ'

        Zonguldak’ın yıllık yağış miktarı 1210 kilogram olduğunu belirten Memiş, son 48 saatte metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Alınan önlemlerle ve halkın uyarılara riayet etmesi sonucu afet risklerinin önüne geçildiğini belirten Memiş, “68 ev geçici olarak tahliye edildi ve vatandaşlar misafirhanelere alındı. Turuncu yağış uyarısı verilen Bartın’da yaklaşık 698 personel, 262 araç hazır halde bekletildi. 112 Çağrı Merkezi’ne gelen 52 ihbara anında müdahale edildi. Kastamonu’da da turuncu ikaz vardı ama Allah’a şükür olumsuz bir durumla karşılaşılmadı” diye konuştu.

        '169 VATANDAŞ MİSAFİR EDİLDİ'

        Son 1 yılda oluşabilecek taşkınları önlemek için çalışmalar yapıldığını belirten Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Allah’a şükür herhangi bir ölü yaralı olmadan bunu atlattık. Dün ve bugün okulların tatil edilmesi, nüfusumuzun 6’da 1’ine tekabül ediyor. Bu araç ve insan trafiğinin önlenmesi ve alınan tedbirler, Allah’a şükrediyoruz. Delihakkı mevkisinde bir heyelan mevcut. Temizleniyor, akıyor; orada kontrollü geçiş sağlanıyor. Onun dışında bütün kara yolları ve köy yollarımız açık. Geçen yıllarda heyelana, taşkına maruz kalan lokasyonlar, konutlar ve iş yerleri tamamen tahliye edildi. Yağış başlamadan önce buralar tahliye edildi. Geçmiş yıllarda kalıcı olarak boşaltılan konutların, boş olduğundan kolluk ve AFAD ekipleri vasıtasıyla emin olundu. Taşkına maruz kalan yerlerde tahliyeler anında yapıldı. 68 ev geçici olarak boşaltıldı, burada yaşayan 169 vatandaşımız ailelerinin yanında ya da kamu misafirhanelerinde misafir edilmiştir. Öncesinde kalıcı olarak boşaltılan 26 konut da boş olduğundan emin olunmuştur. Sadece Ilıksu Deresi'nde taşma olmuştur, taşmadan önce iş yeri ve konutlar tahliye edilmişti. Turuncu alarm verildi ama gerçekleşmesi kırmızı alarmın üzerine geçti. Yağış başladığı andan 298,4 kilogram Kozlu’da, Merkez’de 285,4 kilogram yağış gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Jose Mourinho'dan Arda Güler hamlesi!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        Nişanlısını 12 kez bıçaklamıştı! Pişkin savunma!
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama y...
        AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama y...
        Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası hasar tespit çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta sağanak yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Zonguldak'ta sağanak yağmur nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar b...
        Zonguldak Valisi: Geçmiş taşkınlarda, iş yerini veya konutunu su basanlar b...
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi kapanan apartmanda mahsur kalan 6 kiş...
        Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi kapanan apartmanda mahsur kalan 6 kiş...
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara