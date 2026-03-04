Canlı
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri düzenlenen etkinliklerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı

        Zonguldak'ta ilkokul öğrencilerinin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri düzenlenen etkinliklerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı

        Zonguldak'ta ilkokul öğrencilerinin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Fener İlkokulu'nun koridoru etkinlik için süslendi.

        Bazı öğrenciler ramazan davulcusu geleneğini yaşatıp mani okurken, bazı öğrenciler de Hacivat-Karagöz oyununu sahneledi.

        Etkinliğe katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, öğrencilere hediyeler verdi.

        Vali Hacıbektaşoğlu gazetecilere, öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Etkinlik sayesinde çocukluk zamanlarındaki ramazanları hatırladıklarını belirten Hacıbektaşoğlu, "Burada olmaktan çok keyif aldık. Burada önemli olan çocuklarımızın ramazanı anlaması, hissetmesi, ne olduğunu öğrenmesi. Çocuklarımızı ramazana alıştırmak, ramazanın iyilik, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu anlamalarını sağlamak, ramazan ayının maneviyatını hissetmek, göstermek çok önemli." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Keskin de ramazan ayının manevi değerlerini öğrencilere aşılamayı hedeflediklerini, bu kapsamda iyilik, saygı, sevgi, merhamet gibi birçok değerin yaptıkları etkinliklerde buluştuğunu ifade etti.

        Etkinlik sonunda Vali Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

