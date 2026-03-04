Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim Kafe'de bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim Kafe'de bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplumsal bilinç ve farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Bilim İletişimi Ofisinin "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, Farabi Kampüsü Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu'nda söyleşi gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, bilimsel veriler ışığında yapılan sunum sayesinde konuya dair bilinçlerini artırma ve merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt alma imkanı buldu.

        Vatandaşlar ile öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, önemli bir toplumsal meselenin üniversite öncülüğünde ele alınmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

        - GMİS İLE MBA okulları arasında indirim anlaşması imzalandı

        Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Zonguldak MBA Okulları arasında, üyelerini kapsayan indirim protokolü imzalandı.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Zonguldak MBA Kurucu Temsilcisi Halil Vecdi Ilgın arasında imzalanan kurumsal işbirliği protokolüne göre, GMİS üyelerinin çocuklarına 2026-2027 eğitim-öğretim yılı fiyat listesi üzerinden indirim uygulanacak.

        İndirimden yararlanmak için GMİS üyelerinin kurum kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri düzenlenen etkinliklerle ramazanın manevi...
        Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri düzenlenen etkinliklerle ramazanın manevi...
        Üst geçit asansöründe sona gelindi
        Üst geçit asansöründe sona gelindi
        Zonguldak'ta raketler şampiyonluk için parkeye çıktı; 34 ilden 200 sporcu K...
        Zonguldak'ta raketler şampiyonluk için parkeye çıktı; 34 ilden 200 sporcu K...
        45 yaşındaki din görevlisi 8 ayda hafız oldu
        45 yaşındaki din görevlisi 8 ayda hafız oldu
        Çaycuma'da yeni doğan buzağılar kayıt altına alındı
        Çaycuma'da yeni doğan buzağılar kayıt altına alındı
        BEUN akademik kadrosunu 19 yeni atamayla güçlendirdi
        BEUN akademik kadrosunu 19 yeni atamayla güçlendirdi