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        Tatarcık sineğinin ısırdığı 'Murphy' 7 yıldır tedavi görüyor

        ZONGULDAK'ta, 7 yıl önce 'Murphy' isimli sokak köpeği, tatarcık sineğinden bulaşan 'Leishmaniasis' hastalığına yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:30
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        Tatarcık sineğinin ısırdığı 'Murphy' 7 yıldır tedavi görüyor
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        ZONGULDAK’ta, 7 yıl önce 'Murphy' isimli sokak köpeği, tatarcık sineğinden bulaşan ‘Leishmaniasis’ hastalığına yakalandı. Burun bölgesi ve patilerinde yaralar çıkan köpeğin tedavisini sürdüren veteriner hekim Gökmen Koç, “Bu Murphy’nin iyileşmiş hali, ilaçlarını 2019 yılında temin etmiştik” dedi.

        7 yıl önce bir sokak köpeği, hayvanseverler tarafından Gökmen Koç’a ait veteriner kliniğine getirildi. Muayenede, köpekte 'Leishmaniasis' hastalığı olduğu belirlendi. Hayvanlardan insanlara da bulaşma özelliği gösteren hastalığın, temel taşıyıcı ve yayıcılarının tatarcık sineği olduğunu ifade eden Koç, hastalığın insanlarda şark çıbanı adıyla bilinen yüz ve vücut bölgelerinde çıbanlara, köpeklerde ise yara, iştahsızlık, biçimsiz tırnak uzaması gibi görüldüğünü söyledi.

        İNSANLARDA ÖLÜMCÜL DEĞİL

        Hastalığın insanlarda öldürücü olmadığını belirten Gökmen Koç, “Leishmaniasis, ‘zoonos’ karakterli bir parazit, yani insana da bulaşma özelliği gösteren bir parazit. Bulaşması, enfekte köpeğin tükürüğü ya da ısırmasıyla bulaşan bir hastalık değil. Enfekte köpeğimizi ara konak olarak sineğin ısırmasıyla bize bulaşma olabilir. Yani direkt köpekten insana değil de tatarcık sineklerinin enfekte köpekleri ısırması ve taşıması gerekiyor. Hayvanlarda iyileşmesi uzun zaman alan, acı çektiren bir hastalık. Bu yaralar, tırnak uzaması gibi oluyor. Bu Murphy’nin iyileşmiş hali, ilaçlarını 2019 yılında temin etmiştik. Bu en iyi durumlarından biri, daha çok çok kötü durumdaydı. Mevsim geçişlerinde özellikle pati altlarında yaralar oluşuyor, pansumanlarla iyileştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

        ‘PAHALI BİR TEDAVİSİ VAR’

        Hayvanlarda hastalığın kandan tamamen çıkmadığını söyleyen Koç, “İnsanlarda ‘şark çıbanı’ gibi vücudun çeşitli yerlerinde özellikle yüzde, kollarda çıban şeklinde yaralar oluşturuyor. Zamanında yapılan tespitle üstesinden gelinebiliyor. Köpeklerde durum biraz daha komplike, iyileşmesi zor ve pahalı bir tedavisi var. Hiçbir zaman kandan çıkmıyor. Biz sadece konforu arttırmaya yönelik tedavi yapıyoruz. Özel tasmaları var bunun, 1 seneye kadar koruma sağlıyor. Tasmanın amacı sineğin gelmesini, köpeği ısırmasını engellemesi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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