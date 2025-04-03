Tatarcık sineğinin ısırdığı 'Murphy' 7 yıldır tedavi görüyor

ZONGULDAK’ta, 7 yıl önce 'Murphy' isimli sokak köpeği, tatarcık sineğinden bulaşan ‘Leishmaniasis’ hastalığına yakalandı. Burun bölgesi ve patilerinde yaralar çıkan köpeğin tedavisini sürdüren veteriner hekim Gökmen Koç, “Bu Murphy’nin iyileşmiş hali, ilaçlarını 2019 yılında temin etmiştik” dedi.

7 yıl önce bir sokak köpeği, hayvanseverler tarafından Gökmen Koç’a ait veteriner kliniğine getirildi. Muayenede, köpekte 'Leishmaniasis' hastalığı olduğu belirlendi. Hayvanlardan insanlara da bulaşma özelliği gösteren hastalığın, temel taşıyıcı ve yayıcılarının tatarcık sineği olduğunu ifade eden Koç, hastalığın insanlarda şark çıbanı adıyla bilinen yüz ve vücut bölgelerinde çıbanlara, köpeklerde ise yara, iştahsızlık, biçimsiz tırnak uzaması gibi görüldüğünü söyledi.

İNSANLARDA ÖLÜMCÜL DEĞİL

Hastalığın insanlarda öldürücü olmadığını belirten Gökmen Koç, “Leishmaniasis, ‘zoonos’ karakterli bir parazit, yani insana da bulaşma özelliği gösteren bir parazit. Bulaşması, enfekte köpeğin tükürüğü ya da ısırmasıyla bulaşan bir hastalık değil. Enfekte köpeğimizi ara konak olarak sineğin ısırmasıyla bize bulaşma olabilir. Yani direkt köpekten insana değil de tatarcık sineklerinin enfekte köpekleri ısırması ve taşıması gerekiyor. Hayvanlarda iyileşmesi uzun zaman alan, acı çektiren bir hastalık. Bu yaralar, tırnak uzaması gibi oluyor. Bu Murphy’nin iyileşmiş hali, ilaçlarını 2019 yılında temin etmiştik. Bu en iyi durumlarından biri, daha çok çok kötü durumdaydı. Mevsim geçişlerinde özellikle pati altlarında yaralar oluşuyor, pansumanlarla iyileştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.