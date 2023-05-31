Zonguldak'ta bir kişinin darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişinin kalabalık grup tarafından darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, 28 Mayıs Pazar günü Ağalar Mahallesi Ankara Köprüsü mevkisinde kavga eden iki grup, dün akşam saatlerinde Eski Mahalle Alparslan Sokak'ta yeniden karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan ve sokak aralarında koşturmacaya dönen kavgada kalabalık bir grup tarafından darbedilen Sercan Camcı (29), olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada Camcı'nın sokak ortasında darbedilme anı, mahalle sakininin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şüpheliler E.H, Y.E.G. ve M.D'yi gözaltına alan polis, olaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.



Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Camcı, gazetecilere, taraflar arasında daha önce de kavga çıktığını ancak arayı bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Camcı, dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında davul çalmak için işe çıktıklarını belirterek, şunları anlattı:

"Ekmeğimizi bundan kazanıyoruz. Giderken kardeşimi kovalamışlar, ondan sonra ben kaçmaya başladım. Beni yakaladılar, vurdular yere düştüm. Tekme, yumruk, tokat, bir yandan da ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Kafamı korumak için kapandım. Birinin ağır bir şey attığını hissettim ama taş olduğunu bilmiyordum. Parmaklarımı o anda hissetmedim. Kafamda üç yarık var, sopayla vurdular. Öldüresiye vurdular."

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