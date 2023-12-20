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        Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:34 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:42
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        Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Acılık Caddesi'ndeki hemzemin geçitte M.K'nin (37) kullandığı 67 AAU 383 plakalı otomobile, yük treni çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobildeki sürücü ile eşi M.K. (38) ve çocukları Y.B.K. (3) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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