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        7 mürettebatı aranan geminin batık görüntüleri ortaya çıktı

        ZONGULDAK'ta, batan 'Kafkametler' isimli geminin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı. Geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları ise 31'inci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:50
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        7 mürettebatı aranan geminin batık görüntüleri ortaya çıktı
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        ZONGULDAK'ta, batan 'Kafkametler' isimli geminin su altındaki görüntüleri ortaya çıktı. Geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları ise 31'inci gününde devam ediyor.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama-kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar da 31'inci gününde 'Nene Hatun' gemisiyle sürüyor. Bölgede karadan tarama ile denizden bot ve dalgıçlarla arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava ve deniz şartları elverdikçe dalgıçların arama yaptığı 'Kafkametler' gemisinin batığının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, gemi adının yazdığı bölge ve bazı parçaları görünüyor. Ayrıca geminin yerinde söküm şeklinde planlanan batık kaldırma çalışmalarına ilişkin süreç de devam ediyor.

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