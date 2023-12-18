Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yirmibirer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yirmibirer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Temenler köyünde 4 Temmuz 2022'de, Ali Genç'in (78) evinde ölü bulunmasına ilişkin, tutuklu Fikret C. (28) ile başka suçtan tutuklu bulunan Okan K. (37) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müştereken tasarlayarak, canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme"den yirmibirer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Öldüreceği kişinin evinde yemek yemiş, kıyafetlerini değiştirmiş

İddianamede sanık Fikret C'nin, maktulün çok zengin olduğu, evde kasası ve aracının bulunduğunu söyleyen Okan K. ile Genç'i öldürmeyi planladıkları, olay günü açık tuvalet penceresinden eve girip Genç'i beklediği sürede yemek yediği ve bulduğu kıyafetlerle üstünü değiştirdiği anlatıldı.

Yaklaşık 1 saat sonra gelen Genç'in ışıklar kapalı olduğu için kendisini fark etmediğini ve bu sırada evde bulduğu keserle maktulün başına vurduğunu itiraf eden Fikret C'nin, yere düşen yaşlı adama öldüğünden emin oluncaya kadar keserle vurmaya devam ettiği kaydedildi.

İddianamede, Genç'in cebinden araç ruhsatı ve telefonunu alarak kırsal alana kaçan, daha sonra sanık Okan K. ile buluşmak için Çaycuma'ya giden Fikret C'nin, arkadaşı gelmeyince daha önce Antalya'da çaldığı ehliyeti kullanarak Bartın'da 11 bin lira kredi çektiği ve sonrasında Antalya'ya kaçtığı aktarıldı.

Sanık Okan K'nin, Fikret C'yi uyuşturucu madde satmasından tanıdığını, Genç'in öldürülmesi olayıyla ilgisinin bulunmadığını ve söz konusu köye 2 yıldır gitmediğini öne sürdüğüne değinilen iddianamede, daha sonraki beyanında ise Fikret C'nin iftira attığını, bölgede telefonunun baz vermesiyle ilgili köydeki arkadaşlarını evlerine bıraktığı için bazının görünmüş olabileceğini savunduğu ifade edildi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bu arada sanık Okan K'nin soruşturma sürecinde cinayete ilişkin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Olay

Çaycuma ilçesinde 4 Temmuz 2022'de Almanya'dan iznini geçirmek için geldiği Temenler köyündeki evde dedesini ölü bulan E.P. (21), yaşlı adamın başına sert cisimle vurulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Yaşlı adamın cinayet sonucu hayatını kaybettiğini, evde bırakılan sahipsiz ayakkabıdan ve çevredeki güvenlik kameralarından cinayeti işleyen kişinin Fikret C. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı 3 Ağustos 2022'de Antalya'da gözaltına almış, zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

İfadesinde, kız arkadaşına küfrettiği için cinayeti işlediğini öne süren zanlının, uzun süre ormanlık alanda saklandığını, daha sonra yürüyerek gittiği başka bir köyden kaçtığını söylediği öğrenilmişti.