Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yirmibirer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'taki cinayete ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın başına sert cisimle vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve yirmibirer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Temenler köyünde 4 Temmuz 2022'de, Ali Genç'in (78) evinde ölü bulunmasına ilişkin, tutuklu Fikret C. (28) ile başka suçtan tutuklu bulunan Okan K. (37) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "müştereken tasarlayarak, canavarsa hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme"den yirmibirer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        - Öldüreceği kişinin evinde yemek yemiş, kıyafetlerini değiştirmiş

        İddianamede sanık Fikret C'nin, maktulün çok zengin olduğu, evde kasası ve aracının bulunduğunu söyleyen Okan K. ile Genç'i öldürmeyi planladıkları, olay günü açık tuvalet penceresinden eve girip Genç'i beklediği sürede yemek yediği ve bulduğu kıyafetlerle üstünü değiştirdiği anlatıldı.

        Yaklaşık 1 saat sonra gelen Genç'in ışıklar kapalı olduğu için kendisini fark etmediğini ve bu sırada evde bulduğu keserle maktulün başına vurduğunu itiraf eden Fikret C'nin, yere düşen yaşlı adama öldüğünden emin oluncaya kadar keserle vurmaya devam ettiği kaydedildi.

        İddianamede, Genç'in cebinden araç ruhsatı ve telefonunu alarak kırsal alana kaçan, daha sonra sanık Okan K. ile buluşmak için Çaycuma'ya giden Fikret C'nin, arkadaşı gelmeyince daha önce Antalya'da çaldığı ehliyeti kullanarak Bartın'da 11 bin lira kredi çektiği ve sonrasında Antalya'ya kaçtığı aktarıldı.

        Sanık Okan K'nin, Fikret C'yi uyuşturucu madde satmasından tanıdığını, Genç'in öldürülmesi olayıyla ilgisinin bulunmadığını ve söz konusu köye 2 yıldır gitmediğini öne sürdüğüne değinilen iddianamede, daha sonraki beyanında ise Fikret C'nin iftira attığını, bölgede telefonunun baz vermesiyle ilgili köydeki arkadaşlarını evlerine bıraktığı için bazının görünmüş olabileceğini savunduğu ifade edildi.

        Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Bu arada sanık Okan K'nin soruşturma sürecinde cinayete ilişkin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

        - Olay

        Çaycuma ilçesinde 4 Temmuz 2022'de Almanya'dan iznini geçirmek için geldiği Temenler köyündeki evde dedesini ölü bulan E.P. (21), yaşlı adamın başına sert cisimle vurulduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

        Yaşlı adamın cinayet sonucu hayatını kaybettiğini, evde bırakılan sahipsiz ayakkabıdan ve çevredeki güvenlik kameralarından cinayeti işleyen kişinin Fikret C. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, zanlıyı 3 Ağustos 2022'de Antalya'da gözaltına almış, zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.

        İfadesinde, kız arkadaşına küfrettiği için cinayeti işlediğini öne süren zanlının, uzun süre ormanlık alanda saklandığını, daha sonra yürüyerek gittiği başka bir köyden kaçtığını söylediği öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        Otoban cinayetinde intikam şüphesi!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        Uçaklar sular altında kaldı!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Motokuryenin ölümünde flaş rapor!
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        21 günlük kâbusta komşunun ifadesi... Ateş ederken yastık detayı!
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        İstanbul trafiği ruh ve beden sağlığını bozuyor
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'

        Benzer Haberler

        Otomobil, takla attı; sürücüsü Sudenur öldü
        Otomobil, takla attı; sürücüsü Sudenur öldü
        Zonguldak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta takla atan otomobilin sürücüsü öldü
        Zonguldak'ta esnafı 3,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkı...
        Zonguldak'ta esnafı 3,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli hakkı...
        Yüksek kar vaadiyle dolandırdığını iddia ettikleri arkadaşlarından şikayetç...
        Yüksek kar vaadiyle dolandırdığını iddia ettikleri arkadaşlarından şikayetç...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, batan geminin personelini arama çalışmalar...
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, batan geminin personelini arama çalışmalar...
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
        Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor