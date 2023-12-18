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        Otomobil, takla attı; sürücüsü Sudenur öldü

        ZONGULDAK'ta takla atan otomobilin sürücüsü Sudenur Garip (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:20
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        Otomobil, takla attı; sürücüsü Sudenur öldü
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        ZONGULDAK'ta takla atan otomobilin sürücüsü Sudenur Garip (23), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Saltukova beldesi Göçeler köyü mevkisinde meydana geldi. Sudenur Garip yönetimindeki 67 ZT 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, sürücü Garip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Filyos beldesindeki bir restoranın sorumlusu olarak çalışan Garip'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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