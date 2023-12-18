Zonguldak'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yalı Caddesi'nde park halindeki 67 ADS 452 plakalı otomobilin motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

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