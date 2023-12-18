Zonguldak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Kozlu ilçesinde devrilen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Mutlu'nun (90) kullandığı 67 NA 120 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Döndü Mutlu (69) ve komşusu İsmail Dinç yaralandı.

Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Hüseyin Mutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.