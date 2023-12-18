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        Zonguldak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Kozlu ilçesinde devrilen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:11
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        Zonguldak'ta devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Kozlu ilçesinde devrilen otomobilin 90 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin Mutlu'nun (90) kullandığı 67 NA 120 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü ile eşi Döndü Mutlu (69) ve komşusu İsmail Dinç yaralandı.

        Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince otomobilde sıkıştığı yerden çıkartılan Hüseyin Mutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Mutlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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