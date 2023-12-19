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        TTK'de atıl durumdaki kömür yıkama tesisi kurumun imkanlarıyla yenilendi

        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü bünyesinde atıl durumdaki kömür yıkama tesisi (lavuar), kurumun imkanlarıyla yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:09
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        TTK'de atıl durumdaki kömür yıkama tesisi kurumun imkanlarıyla yenilendi
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        Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü bünyesinde atıl durumdaki kömür yıkama tesisi (lavuar), kurumun imkanlarıyla yenilendi.

        Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, TTK'de üretilen taşkömürünün işlenerek demir çelik ve termik santral firmalarıyla yakacak olarak ayrılmasını sağlayan "lavuar" adı verilen tesisin onarımı için TTK Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışma başlatıldı.

        İhale bedeli yaklaşık 65 milyon lira onarım maliyeti nedeniyle kurum yetkilileri yeni çözüm arayışına karar verdi. TTK Genel Müdürlüğü, tesisin kurum personeli tarafından yapılması için girişimlerde bulundu. Tesisteki işçilerin bu konuda bilgili ve donanımlı olması dolayısıyla tesisin kurum içinde onarılmasına karar verildi.

        Bu doğrultuda Dursun İris ve beraberindeki mekanizasyon servisi ekibi, lavuarın onarılması için görevlendirildi. GMİS Genel Merkez Yönetimi de işçilere destek vererek çalışmaları takip etti.

        Yaklaşık 4 ay süren onarım çalışmaları sürecinde tesiste bulunan ve 'kullanılamaz' denilen yurt dışı menşeli makine ve parçalar elden geçirilerek onarıldı. İhale bedeli yaklaşık 65 milyon lira olması beklenen yenileme çalışması, işçilerin fedakarlıklarıyla yaklaşık 7 milyon liraya gerçekleştirildi. Tesis, günlük yaklaşık 2 bin ton kömür yıkamaya hazır hale getirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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