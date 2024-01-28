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        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:12 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:26
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        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
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        Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, T.K, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K'nin (22) babasıyla yaşadığı Meydanbaşı Caddesi'ndeki eve gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.K. tabancayla Bahar K'ye ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Bahar K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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