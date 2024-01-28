Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, T.K, boşanma aşamasındaki eşi Bahar K'nin (22) babasıyla yaşadığı Meydanbaşı Caddesi'ndeki eve gitti. Burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine T.K. tabancayla Bahar K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Bahar K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.