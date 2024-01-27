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        Zonguldak'ta barakaya çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:45 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:50
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        Zonguldak'ta barakaya çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde barakaya çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        T.D'nin kullandığı 67 ZV 495 plakalı otomobil, Ören Mahallesi Tepe Park mevkisinde yol kenarındaki barakaya çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Turgay Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turgay Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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