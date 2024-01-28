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        TİP Genel Başkanı Erkan Baş, il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı

        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Zonguldak'ta ve Karadeniz Ereğli ilçesinde parti binalarının açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:31 Güncelleme: 28.01.2024 - 18:42
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        TİP Genel Başkanı Erkan Baş, il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı
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        Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Zonguldak'ta ve Karadeniz Ereğli ilçesinde parti binalarının açılışını gerçekleştirdi.

        Erkan Baş, Karadeniz Ereğli Murtaza Mahallesi'ndeki parti binasının açılışında yaptığı konuşmada, halkın sadece belediye başkanlarına değil aynı zamanda belediye meclis üyeliklerine de önem vermesi gerektiğini vurguladı.

        Karadeniz Ereğli Belediye Başkan adaylarının Cihangir Amca olduğunu bildiren Baş, daha sonra kent merkezinde il başkanlığı parti binasının açılışını yaptı.

        Baş, binanın açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önemli olan beton binalar değil, o beton binaların içerisinde nasıl insanların bir araya geldiği. O binaların içerisinde nelerin konuşulduğu, nelerin tartışıldığı, hangi kararların alındığı." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin dört bir yanında parti binalarının açılışlarını yaptıklarını aktaran Baş, ülkedeki milyonlarca insanın haklıdan, doğrudan, güzelden yana olduklarına inandıklarını ve isteklerinin, bu insanların yan yana gelmesi, omuz omuza durması, akıllarını, yüreklerini birleştirmesi olduğunu dile getirdi.

        Açılışın ardından esnafı ziyaret eden Baş, daha sonra TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nda bir araya geldiği partililer ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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