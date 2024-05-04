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        Zonguldak'ta sahilde kadın cesedi bulundu

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:48
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        Zonguldak'ta sahilde kadın cesedi bulundu
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        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

        Arslankayası Tünelleri mevkisinde sahilde bir kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İncelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        İlçede ikamet eden S.Y'ye (58) ait olduğu tespit edilen ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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