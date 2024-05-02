Üniversitelilerin tarlada yetiştirdiği ürünler kafedeki satışlarla burs kaynağı oluyor

GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri tarafından yetiştirilen tarım ürünleri, üniversite vakfının işlettiği kafede değerlendirilerek elde edilen gelir öğrenciler için burs kaynağı oluyor.

Üniversitenin Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulunda (MYO) teorik bilgilerini okulun açık alan ve seralarında pratiğe dönüştürme imkanı bulan öğrenciler, marul, maydanoz, roka, tere, domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak gibi birçok ürün yetiştiriyor.

Toprak hazırlığı, fide dikimi, bitkilerin bakımı, sulanması ve ürünlerin toplanmasına kadar her aşamaya emek veren öğrencilerin elde ettiği ürünler, yaklaşık 2 yıl önce üniversite vakfı tarafından hizmeti açılan "Kafe Akademi"nin mutfağında yiyeceklerin hazırlanmasında değerlendiriliyor.

Üniversite personeli ile kentte yaşayanların hizmet alabildiği kafede elde edilen gelirle bu zamana kadar 438 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs sağlandı. Eğitimlerini sürdüren 10 üniversitelinin de istihdam imkanı bulduğu kafe sayesinde öğrenciler, üretimde ve hizmette bulunarak arkadaşlarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyor. - "Farkındalık yaratan bir seramız var" Yüksekokulun müdürü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Karaelmas, AA muhabirine, serada yazlık ve kışlık bitki dikimini yapıldığını söyledi.

Okulun yemekhanelerinden ve kantinlerinden çıkan sebze ve yemek atıklarını kompost makinesinde değerlendirdiklerini belirten Karaelmas, bunları açık alanların yanı sıra peyzaj ve sera alanlarında gübre olarak kullandıklarını ifade etti. Karaelmas, toprak hazırlığı sonrası öğrencilerin fideleri dikimini yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Burada yetişen ürünlerimiz vakfımıza ait olan Kafe Akademi'deki misafirlerimize ikram ediliyor. Kafe Akademi'nin elde ettiği karla öğrencilerimize burs verilmektedir. Öğrencilerimiz de arkadaşlarına destek olabilmek için seramızda gönüllü olarak çalışmaktadır. Kendi istekleriyle gelip çalışıyorlar, bitkilerin durumunu takip ediyorlar. Hasat zamanı gelip topluyorlar, sulamasına yardımcı oluyorlar. Farkındalık yaratan bir seramız var. Öğrencilerimiz seramızda hem uygulama fırsatı buluyor hem de sosyal sorumluluk bilinciyle topluma ve öğrencilere katkıda bulunuyor."

- "Serada çalışmak bize çok şey kattı" Öğrenci Zeynep Şenoğlu, teorik bilgiyi serada uygulama imkanı bulduklarını anlatarak, "Serada çalışmak bize çok şey kattı. Üniversiteye her birimiz çok iyi imkanlarla gelmiyoruz. Burada ürettiklerimizle arkadaşlarımıza destek olmak bizim için çok önemli, insanlara destek olmak çok güzel. Bu sayede arkadaşlarımızı da mutlu ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu. Üniversitede yüksek lisansını tamamlayan ve yaklaşık 1 yıldır kafede yöneticilik yapan Bülent Özel, öğrencilerin geleceğini inşa edebilmesinde sınırlı da olsa katkı sunmak amacıyla kafenin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kafede çalışan personelin öğrencilerden oluştuğuna dikkati çeken Özel, "Kafe, öğrencilere hem burs katkısı sağlıyor hem de ihtiyacı olan öğrencilere burada iş imkanı sunarak onların belli oranda gelire sahip olmasını amaç ediniyor. Çaycuma MYO ile işbirliği içerisinde orada yetişen organik sebzeleri alıyoruz ve doğrudan mutfağımızda kullanıp müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Özel, kamuya açık şekilde hizmet verdiklerini belirterek, müşterilerin öğrencilere katkı sağlanmasının hedeflendiğini duyduklarında kafeye severek geldiklerini, öğrencilerin de misafirlere güler yüzlü ve iyi bir hizmet sunma amacı taşıdığını anlattı.