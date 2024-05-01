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        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (2)

        BOMBADÜZENEĞİNİ BULAN TAMİRCİ KONUŞTUZonguldak'ın Ereğli ilçesinde Serdar E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:25
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        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (2)
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        BOMBADÜZENEĞİNİ BULAN TAMİRCİ KONUŞTU

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Serdar E.'nin (24) takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.’nin (23) sevgilisi Batuhan H.’nin (24) otomobilinin motor kısmının altına yerleştirdiği belirlenen bomba düzeneğini fark eden oto tamir ustası Ercan Yılmaz, "Araç, yağ kaçıyor şikayeti ile bana geldi. Benim liftim dolu olduğundan dolayı aracı kriko ile kaldırdım. Aracı kaldırdığım sırada alt muhafazanın üstünde, sağ tarafta bir parça tespit ettik. Daha sonra aracı sağ ön lastiğin üst tarafına baktığımızda parçayı aldık buradan. Bu parçanın uzaktan kumandalı bir cisim olduğunu gördük, aldık dışarıya bıraktık. Bu esnada arabayı getiren arkadaş babasını aradı. Babası da polis ekiplerini aradı. Bunun üzerine bomba imha ekipleri geldi. Durum bundan ibaret" dedi.

        Konu ile ilgili açıklama yapmak istemeyen Batuhan H., şikayetçi olduğunu belirterek adli süreci takip edeceğini söyledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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