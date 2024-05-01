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        'İşçi kenti' Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkusu; Çinli mühendisler de yürüdü

        ZONGULDAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında işçiler, maden işçilerinin öncülüğünde, aileleriyle birlikte sloganlar atarak yürüdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 01.05.2024 - 15:15
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        'İşçi kenti' Zonguldak'ta 1 Mayıs coşkusu; Çinli mühendisler de yürüdü
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        ZONGULDAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında işçiler, maden işçilerinin öncülüğünde, aileleriyle birlikte sloganlar atarak yürüdü. Yürüyüşe bir termik santralde çalışan Çinli 4 mühendis de Çince ve Türkçe '1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartla katıldı.

        İşçi kenti olarak anılan Zonguldak'ta, meslek örgütleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için İstasyon Caddesi'nde bir araya geldi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri ve üst aramasıyla katılımcılar alana alındı. Kortej düzeni oluşturan grupların en önünde Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) üye madenciler yer aldı. Madencilerin aile üyeleri ve yakınları da onlara yürüyüşte eşlik etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ile Belediye Başkanı Tahsin Erdem de yürüyüşe katıldı. Yürüyüş sırasında madencilerin ilk kadın başkanı olarak anılan GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Kocabaş en önde yürüdü. Yürüyüşte zaman zaman madenciler, baretlerini yere vurarak "Madenci feneri sönmeyecek" sloganları attı.

        ÇİNLİ MÜHENDİSLER DE KATILDI

        Kentte faaliyet gösteren bir termik santralde çalışan Çin uyruklu 4 mühendis de Çince ve Türkçe '1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlu Olsun' yazılı pankartla kutlamalara katıldı. Emekliler de pankart ve dövizlerle yürüyüşte yer aldı. Çinli mühendislere İranlı bir müzisyen de saksafon çalarak eşlik etti. Kortej yürüyüşü, Madenci Anıtı'nda son buldu. Tüm grupların alana girmesiyle saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Marş ve şarkıların çalındığı bayram coşkuyla kutlandı.

        Bu arada Zonguldak Belediyesine ait dron, mitingi görüntülemek için alçak uçuş yaptığı sırada bir sokak köpeği dronu yakalamak için defalarca havaya sıçradı. Köpeğin dron ile girdiği mücadele görenleri gülümsetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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