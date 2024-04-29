Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Batan Kafkametler gemisinin çıkarılan parçasında kayıp mürettebatın izine rastlanmadı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan fırtınada batan Kafkametler gemisinin yüzeye çıkarılan parçasında kayıp 7 denizciye ait bulgu olmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 18:17 Güncelleme: 29.04.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batan Kafkametler gemisinin çıkarılan parçasında kayıp mürettebatın izine rastlanmadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde çıkan fırtınada batan Kafkametler gemisinin yüzeye çıkarılan parçasında kayıp 7 denizciye ait bulgu olmadığı bildirildi.

        Geçen yıl 19 Kasım'da çıkan fırtınada Ereğli Limanı önünde demirleyen Kafkametler isimli gemi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mendireğe çarparak battı. Yaşanan olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatılırken 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Geminin söküm çalışmalarına başlanıldığı günden bu yana enkazın yaşam mahalli iskele tarafının 2’nci katında kırlangıç altından zincir geçilerek, kesim işlemi gerçekleştirilip geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alındı.

        Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Temryuk limanından aldığı yükü 12 Türk mürettebatı ile Aliağa limanına götürmek üzere sefere çıkan 'Kafkametler' adlı yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Limanı önünde demirlemiş ancak askeri mendireğe çarparak Ereğli ilçemizde 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.24’te batmıştır. Arama- kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşılmış, kalan 7 mürettebatı bulmaya yönelik çalışmalar bugün itibariyle 163. günde olup aralıksız olarak devam etmektedir. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi’nce kayıp denizcileri arama ve enkaz kaldırma faaliyeti hızla devam etmektedir. 26 Nisan 2024 tarihinde enkazın yaşam mahalli iskele tarafının 2’nci katında kırlangıç altından zincir geçilerek kesim işlemi gerçekleştirilmiş, böylelikle geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alınmıştır. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, çıkarılan parça içerisinde kayıp denizcilere ilişkin bir bulguya rastlanılmamıştır. Enkazın 1. parçası (kıç) kıç ayna ve iskele tarafı poliple taranarak derinleştirilmiştir. Enkazın diğer parçalarının çıkarılma çalışması devam etmektedir” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
        Cameron, ateşkes teklifinin şartlarını açıkladı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        3 bölge için sağanak uyarısı! 14 kent için "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı!
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu
        Kayseri'de her mahalleye bir spor okulu
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Zonguldak Valiliğinden batan geminin personelini arama çalışmalarına ilişki...
        Zonguldak Valiliğinden batan geminin personelini arama çalışmalarına ilişki...
        KEİPA üyeleri, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı gezdi
        KEİPA üyeleri, Zonguldak'ta Maden Müzesi ve Gökgöl Mağarası'nı gezdi
        ZONGULDAK Fatih Dönmez: KEİPA ülkeleri olarak İsrail ve destekçilerine bask...
        ZONGULDAK Fatih Dönmez: KEİPA ülkeleri olarak İsrail ve destekçilerine bask...
        Fatih Dönmez: KEİPA ülkeleri olarak İsrail ve destekçilerine baskı yapmalıy...
        Fatih Dönmez: KEİPA ülkeleri olarak İsrail ve destekçilerine baskı yapmalıy...
        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Toplantısı Zonguldak'ta...
        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Toplantısı Zonguldak'ta...
        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeleri, TPAO Filyos Tes...
        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeleri, TPAO Filyos Tes...