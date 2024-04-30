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        ÖSYM Başkanı Ersoy, Zonguldak BEÜ Rektörü Özölçer'i ziyaret etti

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:59
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        ÖSYM Başkanı Ersoy, Zonguldak BEÜ Rektörü Özölçer'i ziyaret etti
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        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Özölçer, Ersoy, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek ve beraberindeki heyeti rektörlük makamında ağırladı.

        Rektör Özölçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Ersoy da misafirperverliğinden ötürü Özölçer'e teşekkür etti.

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