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        Sevgileri engel ve mesafe tanımadı

        Sosyal medya üzerinden tanışan akondroplazi hastalığı (kemik büyümesi bozukluğu) olan Alimen Gülpınar ve İrem Şükran Kılıç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:42
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        Sevgileri engel ve mesafe tanımadı
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        Sosyal medya üzerinden tanışan akondroplazi hastalığı (kemik büyümesi bozukluğu) olan Alimen Gülpınar ve İrem Şükran Kılıç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dünyaevine girdi.

        Trabzon'da yaşayan ve müzisyenlik yapan 25 yaşındaki Alimen Gülpınar, bir kafede şarkı söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de dekoratif el sanatları işiyle ilgilenen 21 yaşındaki İrem Şükran Kılıç, paylaşımı görerek Gülpınar'a takip isteği gönderdi.

        Sosyal medya üzerinden 1 Mart'ta tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede ilerleyen Gülpınar ve Kılıç, yuva kurmaya karar verdi. Kılıç, annesinin yaşadığı ilçeye bağlı Çatalağzı beldesine gelmesinin ardından Gülpınar'ı da buraya davet etti.

        Orgunu satarak beldeye gelen 1 metre 27 santimetre boyundaki Gülpınar, 1 metre 28 santimetre boyundaki Kılıç'ın ailesinin desteğiyle nikah tarihi aldı.

        Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş'ın nikahını kıydığı çift, nikah salonunun önünde dans ederek kutlama yaptı. Çift, Kurban Bayramı'nda beldede düğün yapmayı planlıyor.

        - "Sevginin boyla alakası yok"

        Alimen Gülpınar, gazetecilere, anne ve babasının olmadığını belirterek, "Benim durumum yok, çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Müzisyenim ama müzik aletimi sattığım için durumum yok. Boyumdan dolayı kimse bana iş vermedi. Her şeyi denedim olmadı. Rabbim bir yerden kapı açıyor." diye konuştu.

        Eşinin kendisini Zonguldak'a davet ettiğini anlatan Gülpınar, "Onu kırmadım, buraya geldim. Ailesi bana destek çıktı. Ailesini ailem olarak görüyorum. Herkes çok güzel tepkiler verdi." dedi.

        Gülpınar, hiçbir engelin sevgiye mani olmadığını vurgulayarak, "Önemli olan kalp, insanın kalbi sağlam olsun. Sevginin boyla alakası yok. Eşim iyi ki karşıma çıktı. Onu çok seviyorum, iyi ki hayatımda. Bundan sonra Zonguldak'ta yaşayacağım. Müzik aletim olmadığı için çalışamıyorum, bu konuda yardım istiyorum." ifadesini kullandı.

        İrem Şükran Kılıç da eşi hayatına girdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Başlangıçta aileler nasıl tepki verir diye korktuk. Ailemize hemen söyleyip söylememe konusunda bir aşama yaşadık. Sonra açıklamaya karar verdik. Ailemiz anlayışla karşıladı." diye konuştu.

        Çatalağzı Belediye Başkanı Palabaş da genç çifti çok sevdiklerini dile getirerek, "İnşallah evlerini kurdukları gibi işlerini kurmak da bize nasip olur. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayatta her şey gelip geçiyor. Birbirlerine destek olurlarsa her şeyin ne kadar kolay olacağını göreceklerini ümit ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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