Sevgileri engel ve mesafe tanımadı

Sosyal medya üzerinden tanışan akondroplazi hastalığı (kemik büyümesi bozukluğu) olan Alimen Gülpınar ve İrem Şükran Kılıç, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde dünyaevine girdi.

Trabzon'da yaşayan ve müzisyenlik yapan 25 yaşındaki Alimen Gülpınar, bir kafede şarkı söylediği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Balıkesir'de dekoratif el sanatları işiyle ilgilenen 21 yaşındaki İrem Şükran Kılıç, paylaşımı görerek Gülpınar'a takip isteği gönderdi.

Sosyal medya üzerinden 1 Mart'ta tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede ilerleyen Gülpınar ve Kılıç, yuva kurmaya karar verdi. Kılıç, annesinin yaşadığı ilçeye bağlı Çatalağzı beldesine gelmesinin ardından Gülpınar'ı da buraya davet etti.

Alimen Gülpınar, gazetecilere, anne ve babasının olmadığını belirterek, "Benim durumum yok, çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Müzisyenim ama müzik aletimi sattığım için durumum yok. Boyumdan dolayı kimse bana iş vermedi. Her şeyi denedim olmadı. Rabbim bir yerden kapı açıyor." diye konuştu.

Eşinin kendisini Zonguldak'a davet ettiğini anlatan Gülpınar, "Onu kırmadım, buraya geldim. Ailesi bana destek çıktı. Ailesini ailem olarak görüyorum. Herkes çok güzel tepkiler verdi." dedi.

Gülpınar, hiçbir engelin sevgiye mani olmadığını vurgulayarak, "Önemli olan kalp, insanın kalbi sağlam olsun. Sevginin boyla alakası yok. Eşim iyi ki karşıma çıktı. Onu çok seviyorum, iyi ki hayatımda. Bundan sonra Zonguldak'ta yaşayacağım. Müzik aletim olmadığı için çalışamıyorum, bu konuda yardım istiyorum." ifadesini kullandı.