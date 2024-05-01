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        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (3)

        'DÜZENEKKOYMADIM, BİLMİYORUM' DEDİ, TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:00
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        Eski kız arkadaşının sevgilisinin otomobiline bomba düzeneği koydu (3)
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        'DÜZENEKKOYMADIM, BİLMİYORUM' DEDİ, TUTUKLANDI

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.’nin sevgilisi Batuhan H.’nin otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serdar E. savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkemede, suçlamaları reddeden Serdar E., "Ben düzenek koymadım. Bilmiyorum" dedi. Serdar E., mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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