Adalet Bakanı Tunç, AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti'mizin 22 yıldan bu yana kesintisiz dünya tarihinde görülmemiş bir başarıyı elde etmesinin sebebi; kalkınmacı, reformcu, icraatçı olması, icraatlarında hep milletinin sesine kulak vermesi, milletini temsil etmesi, milli iradeyi esas alması, adaletli olması, sosyal adalete önem vermesi. Tüm bunları yaptığımız için bugün 22 yıldan bu yana milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmedi, yine vazgeçmeyecek." dedi.

AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Tunç, AK Parti kurulduğunda ve iktidarın daha ilk yıllarında, vesayetçi direnişin engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye'yi ateşe vermek ve Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi iktidardan düşürmek için şer güçlerin devreye girdiğini ancak başaramadıklarını, her önleri kesilmeye çalışıldığında milletin kendilerine destek olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin, ülkeyi yatırım hamleleriyle donatırken, ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken, diğer yandan da demokrasisini güçlendirmek, bu darbeci, vesayetçi anlayışa hiçbir zaman müsaade etmemek için yapısal reformları hayata geçirdiğini anlatan Tunç, Türkiye'nin her tarafını eserlerle donattıklarını, en ücra noktada bile AK Parti'nin eserleri olduğunu belirtti.

Tunç, Türkiye'yi her alanda güçlü kılmak için ekonomide güçlü olmanın önemine değinerek, Rusya-Ukrayna krizi, Suriye'deki iç karışıklıklar, salgın ve 6 Şubat 2023 depremleriyle ekonominin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

- "Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayretinde olacağız"

Tunç, her zaman doğrunun yanında olmaya devam edeceklerini, Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayretinde olacaklarının altını çizerek, Türkiye'yi terörün her türlüsünden kurtararak terörsüz bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini, bunu milletle beraber yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin zaman zaman devreye girmeye çalışacaklarına dikkati çeken Tunç, "O nedenle hep uyanık olacağız. Bundan sonra bu ülkede darbeci anlayışa geçit vermemek için yapısal reformlar yaptık. Anayasamızı daha da demokratikleştirdik. Ama bu yeterli mi? Elbette ki bunu yeterli görmüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başladık. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Darbecilerin yazdırdığı, seçilmeyen kişilerin bir araya geldiği ve oluşturduğu bir anayasa. Milletimizin demokratik siyasi hayata bir an önce geçebilmesi için onay verdiği bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Anayasamız bugüne kadar madde sayısından fazla değişiklikle karşı karşıya kaldı. Adeta bir yamalı bohçaya dönüştü. O nedenle Anayasamızın maddeleri arasındaki çelişkiler birtakım problemlere yol açıyor. Yargı kurumlarımızın, yüksek yargı kurumlarımızın farklı yorumladığı maddeler var. O nedenle ileride bu farklı yorumların krize dönüşmemesi için yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız. Bunu parlamentomuz inşallah başaracak." diyerek sözlerini tamamladı.