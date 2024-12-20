Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Altundağ, Zonguldak'ta konuştu:

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, "Biz çok şey istemiyoruz, biz alın terimizle hakça kazanmak, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz." dedi.

Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesi Genişletilmiş Temsilciler Meclisi Toplantısı için ilçeye bağlı Gülüç beldesine gelen Altundağ, bir otelde sendikaya bağlı Erdemir'de çalışan üyelerle buluştu.

Burada konuşan Altundağ, alın terinin karşılığını almanın umuduyla yeni bir yılı karşılamak istediklerini söyledi.

Karadeniz Ereğli'nin sıradan bir yer, Erdemir'in ise herhangi bir iş yeri olmadığını ifade eden Altundağ, buranın sanayinin can damarı, emeğin kenti olduğunu dile getirdi.

Altundağ, yıllar içerisinde büyük kazanımlar elde ettiklerini anlatarak, "Erdemir'in varlığı kadar sürekliliği de Türkiye için önemliyse Erdemir emekçilerinin refahı, mutluluğu da o kadar önemli, değerlidir. Bizim işçi hak ve özgürlük, ekmek mücadelesinde işçimizin desteği ve varlığına, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Gerektiğinde günü geldiğinde birlikte mücadele etmeye çok ihtiyacımız var." diye konuştu.