Zonguldak'ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 zanlıdan 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Kentte son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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