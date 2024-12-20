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        Zonguldak'ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:08
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        Zonguldak'ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        Kentte son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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