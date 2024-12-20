Zonguldak'ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Kentte son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

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