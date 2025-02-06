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        Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

        Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 01:47 Güncelleme: 06.02.2025 - 01:51
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        Zonguldak'ta kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
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        Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiliyor.

        Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

        Bazı araçlar yolda kaldı, rampayı çıkmakta zorlanan tır sürücüleri araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Yolda kalan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

        Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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